Prefeito convida Onevan para entrega de emendas parlamentares em Itaquiraí

[ FOTO: F.Ortega ] Ricardo e Edilson estiverma com o deputado fazendo o convite para a entregadas Emendas



O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, recebeu, nesta manhã, o prefeito Ricardo Fávaro e o vereador Edilson Luiz Pereira (presidente da Câmara), que o convidaram para fazer a entrega simbólica de duas emendas parlamentares no município de Itaquiraí.



Emendas Parlamentares

Onevan e Ricardo Fávaro farão a entrega de uma ambulância para a Secretaria de Saúde (Exercício 2015) e um parque infantil para o Centro de Educação Infantil "Sítio do Pica Pau Amarelo" (Exercício 2016).



"Estou extremamente feliz em saber que estas emendas já estão a disposição da população de Itaquiraí, de maneira a garantir um melhor atendimento à Saúde, bem como oferecer melhores opções de lazer às crianças matriculadas na rede pública municipal", apontou Onevan de Matos.



Compromisso

Desde a instituição das emendas parlamentares pelo Governo do Estado, Onevan de Matos é o deputado estadual que mais destinou recursos para Itaquiraí, fruto de seu compromisso e trabalho com o município do Conesul.



Onevan de Matos já havia destinado outras ambulâncias (2002 e 2013); garantido os laboratórios de informática das EEs "Leopoldo Dalmolin", "José Juarez Ribeiro" e "Manoel Guilherme dos Santos" (2005).



Uma cobertura das quadras de esportes das EEs "Leopoldo Dalmolin" e "Manoel Guilherme dos Santos" (2005/2009); equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Municipal São Francisco (2002/2009/2010); e a reativação do poço artesiano do Assentamento Sul Bonito.



Outras entidades que também já receberam emendas parlamentares de Onevan de Matos em Itaquiraí são: Associação Escola Família Agrícola (2004); Lar São Carlos Barromeu (2004/2014); EMs "Pólo do Assentamento Sul Bonito" (2008) e "Jardim Primavera" (2010), dentre outras.



