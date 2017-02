23/02/2017 - 17h20min

Técnico com passagem por Paraná Clube e Maringá assumirá o Naviraiense

[ FOTO: Divulgação ] Perrô será o novo comandante do CEN



Menos de 24 horas depois de demitir Rony Aguilar, que em quatro jogos oficiais no comando do Naviraiense empatou duas e perdeu outras duas em pleno estádio Virotão, a diretoria do Clube Esportivo Naviraiense confirmou no início da tarde desta quinta (23/02), que Rogério Perrô será o comandante da equipe no returno do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2017.



Com passagens pelo Paraná Clube, Toledo e Maringá, Rogerio Perrô chegará com a missão de reerguer o Naviraiense e levar a equipe à segunda fase do Estadual.



Com apenas dois pontos em quatro jogos, o Jacaré do Cone Sul, amarga a lanterna do Grupo B, mesma pontuação do atual campeão, o Sete de Dourados.



Mesmo confirmado como novo treinador do Naviraiense, Perrô não comandará a equipe no jogo deste sábado (25/02), contra o Ivinhema, seu maior rival.



A partida será às 17 horas no estádio Saraivão, em Ivinhema. Para este jogo, a diretoria definiu que o diretor de futebol Soares Filho será o treinador interino.



A partida deste sábado fecha o primeiro turno. Rogério Perrô comandará o Naviraiense nas cinco partidas que restam ao clube no returno.



Mesmo montado com elenco modesto, a diretoria do Naviraiense não trabalha com a hipótese de o Jacaré do Cone Sul, que foi fundado no final de 2005, cair para a segunda divisão, uma vez que os dois últimos de cada grupo irão para a Série B em 2018.



Rogério Perrô é aguardado para chegar a Naviraí nesta sexta-feira (24/02), véspera do Derby diante do Ivinhema. Ele viaja com a equipe, mas não deve ficar no banco.



