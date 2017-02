23/02/2017 - 08h47min

Derrotado em casa pelo Águia Negra o Naviraiense demite o técnico

[ FOTO: Orisvaldo Sales ] No segundo jogo em casa, Naviraiense perde, de novo, de virada e treinador é demitido pela diretoria.



Mais um jogo em casa, no Estádio Virotão, e o time do Naviraiense após iniciar a partida vencendo, permite que o adversário que no caso de ontem era a equipe do Águia Negra, a virar o jogo e vencer a partida pelo placar de 2 a 1, aliás, o mesmo placar do jogo da semana anterior contra o Urso de Mundo Novo. Assim sendo, logo após o jogo a diretoria anunciou a demissão do treinador Rony Aguilar, que enquanto comandava o time no Campeonato Estadual fez quatro jogos sem vitória no estadual e deixou o CEN na zona de rebaixamento.



Esse ano na competição estadual pela Séria A, o time do Naviraiense empatou com o Sete de Dourados, jogando no Douradão e com o Corumbaense, cuja partida foi no Estádio Arthur Marinho e perdeu os dois jogos em casa, de virada: contra o Urso de Mundo Novo e ontem à noite, contra a equipe do Águia Negra, de Rio Brilhante.



Como devido ao carnaval o próximo jogo foi antecipado de domingo para sábado, neste dia a equipe do Clube Esportivo Naviraiense viaja para Ivinhema onde joga à noite. Segundo comentários nesta manhã de quinta-feira, ainda hoje a diretoria deverá anunciar o nome do novo treinador.



Naviraíotícias





Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Naviraiense Águia Negra demissão treinador Rony Aguilar

Editoria: Esporte