23/02/2017 - 09h55min

Novo comandante-geral da PM faz 1ª visita à Assembleia Legislativa

[ FOTO: Chileno ] Comandante Acosta foi recepcionado por Zé Teixeira



Em visita de cortesia à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, afirmou a importância da aproximação da instituição com o Poder Legislativo. Ele participou de uma reunião com o 1º secretário da Casa de Leis, deputado Zé Teixeira (DEM), na manhã desta quarta-feira (22/2).



Coronel Waldir, que assumiu o comando da corporação no último dia 16, apresentou seus projetos e comentou os desafios futuros.



“Estamos realizando visitas para apresentar nosso trabalho. Vamos dar continuidade aos projetos que visam motivar nossos policiais, que têm prestado um serviço de excelência à sociedade sul-mato-grossense”, destacou.



Entre os desafios mencionados pelo novo comandante esta a busca por melhores condições de trabalho, valorização profissional e ampliação da estrutura.



O 1º secretário destacou que a Assembleia Legislativa estará unida à Polícia Militar no enfrentamento as mudanças necessárias para fortalecer Mato Grosso do Sul



portal AL/MS

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: comandante-geral PM coronel Waldir Ribeiro Acosta AL/MS

Editoria: Geral