23/05/2017 - 16h22min

Deputado mostra notas: 'JBS combinou com demônio para acabar com o Brasil'

[ FOTO: Chileno/ALMS ] Zé Teixeira(em pé) mostrou documentos que comprovam a negociação com o JBS



Deputado estadual e 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Zé Teixeira (DEM) apresentou à Casa todas as notas ficais que comprovariam a venda de gado de suas fazendas para a empresa JBS.



Wesley Batista, da empresa, apontou em delação premiada notas de um total de R$ 1,6 milhão que seriam ‘frias’ e que teriam sido emitidas pelo parlamentar.



As notas apresentadas pelo deputado nesta terça são de 2015, com vendas de R$ 2,1 milhões de gado e de 2016, com total de R$ 265.93,40.



“Sei que vendi. Está tudo declarado. Devem ter combinado com o demônio para acabar com o Brasil”, disse o deputado, na tribuna ao apresentar as notas. O deputado explicou que tem todas as GTAs (Guias de Trânsito Animal) de cada boi vendido, depósito no banco e notas.



Zé Teixeira reclamou que a delação causa negatividade no ambiente político, com atraso das reformas e possível instabilidade econômica. O deputado confirma venda de gabo para a empresa, em uma relação de negócio legal.



“Não dá para entender o que está acontecendo no país. Incentivo fiscal é uma coisa lógica e sem guia de trânsito você nem embarca o animal”, pontuou. O parlamentar afirma ainda que há tempos os produtores enfrentam problemas com a negociação com a JBS, especialmente pelos preços.



Corregedor da Assembleia, o deputado Maurício Picarelli (PSDB) afirmou que não há investigação contra o deputado na Casa.



CGNews

Fonte: Campo Grande News

TAGs: acabar com o Brasil Zé Teixeira JBS

Editoria: Geral