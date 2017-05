23/05/2017 - 16h32min

Homem finge ser policial federal e tenta enganar fiscalização da PRF -VÍDEO

Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-267, no km 129, município de Nova Andradina, hoje pela manhã, identificou a falsificação em um Corolla preto. O motorista, que se identificou como policial federal, e a passageira transportavam 350 quilos de maconha escondidos embaixo de pano no porta-malas do veículo.



A droga foi carregada em Ponta Porã e o casal estaria seguindo para Rio de Janeiro. O documento apresentado aos PRFs na hora da fiscalização era falso e remetia a um agente da PF que fora furtado anos atrás no Rio de Janeiro.



"Os policiais deram ordem de parada ao veículo, que chamou atenção por estar com os vidros muito escuros", informou nota da PRF.



Documento de policial federal apresentado por suspeito. Foto: Divulgação/PRF

Depois de descoberta a farsa, ambos foram presos. A droga e o veículo também foram apreendidos para serem periciados.



A placa que está no carro é KOW-5679 e apesar de ser branca, modelo usado por veículos que são da União, o registro indica que se trata de carro comum e registrado em Macaé (RJ).



A Superintendência da PF em Campo Grande foi informada da ocorrência e o casal foi trazido para a Capital de helicóptero na tarde de hoje.



O delegado Cleo Mazzoti é quem presidirá o inquérito. Ele esclareceu que será investigado se o documento do policial federal seria o mesmo que fora furtado anos atrás ou houve a transposição das informações em um papel oficial, configurando falsificação.



Os nomes do homem, de 34 anos, e da mulher, de 26 anos, presos não foram divulgados e eles ficarão detidos em Campo Grande por conta do flagrante de tráfico de drogas.



Veja a abaixo o vídeo da chegada do casal em C. Grande.







CGNews

Fonte: A Gazeta News

