Onevan assegura emenda parlamentar para escola de Figueirão

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), esteve em Figueirão, nesta última semana, onde assegurou a destinação de mais uma emenda parlamentar para o município.



Agenda Institucional



Onevan de Matos cumpriu extensa agenda político-parlamentar no município, o que incluiu reunião com os vereadores Roni Silva (presidente da Câmara) e Marcelo do Posto, e com o vice-prefeito Fernando Martins.



O deputado estadual também participou, na Câmara Municipal, do ciclo de palestras promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social sobre o combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, na qual participaram alunos da EE "Arnaldo Estevão de Figueiredo".



Emenda Parlamentar



Onevan reiterou aos alunos da EE "Arnaldo Estevão de Figueiredo" o compromisso firmado com a direção da escola, no final de 2016, para a destinação de uma emenda parlamentar (Exercício 2017) para a aquisição de aparelhos de ar condicionado e computadores para o laboratório de informática da unidade escolar.



"Estou muito feliz de retornar para Figueirão e poder conversar com lideranças políticas e com a comunidade escolar da EE "Arnaldo Estevão de Figueiredo". A emenda, que me foi solicitada pelos vereadores Roni Silva, Marcelo do Posto e Tiago Pernambuco, será assinada ainda este ano, de modo que trabalharemos para que ela se torne realidade o mais breve possível", destacou o deputado estadual.



Cortesia



O último compromisso de Onevan de Matos em Figueirão foi uma visita de cortesia a dra. Giovanna Consolaro, atuante advogada e uma das lideranças políticas do município.



