Governo do Estado irá pavimentar ruas do Jardim Paraíso

[ FOTO: Divulgação ] Além da drenagem, as ruas do bairro Jardim Paraíso receberão asfalto



O governo do Estado irá pavimentar as ruas do bairro Jardim Paraíso, em Naviraí – cidade distante 366 quilômetros de Campo Grande. O resultado da licitação foi divulgado no Diário Oficial do Estado, nesta segunda-feira (22).



De acordo com a publicação, a Concrenavi Concreto Usinado Naviraí LTDA., realizará obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, ao custo de R$ 325.281,80.



Esta é a segunda etapa das intervenções em infraestrutura urbana. Os recursos são provenientes de um convênio do Estado com o Ministério das Cidades e foram repassados pela Caixa Econômica Federal.



O prazo de execução das obras será definido após a assinatura do contrato.



