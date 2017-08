23/08/2017 - 10h32min

Deputado Onevan recebe reivindicações de vereador de Alcinópolis

[ FOTO: F.Ortega ] Vereador Valter no momento da entrega das solicitações ao deputado Onevan de Matos



O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), reuniu-se com o vereador Valter Roniz, de Alcinópolis, que lhe apresentou pleitos em favor do município.



Os pedidos apresentados pelo vereador Valter Roniz também foram endossados pelo vereador Valdeci Passarinho, presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, e pelo presidente do PSDB de Alcinópolis, Ney Pereira.



Infraestrutura

Valter Roniz pediu o apoio do deputado estadual junto ao Governo do Estado para viabilizar o início das obras de cascalhamento da MS-217, no trecho de 66 (sessenta e seis) quilômetros entre o entroncamento da BR-359 e a divisa com o Estado de Mato Grosso.



Outra solicitação apresentada pelo vereador é que o Governo do Estado firme parceria com a Prefeitura de Alcinópolis para readequar a estrada vicinal que dá acesso ao Assentamento Santa Fé e outras propriedades rurais do município.



“As duas estradas são de suma importância para Alcinópolis, pois interligam o setor produtivo agropecuário com a sede do município, possibilitando o escoamento da produção, além de garantir segurança à população”, reforçou o vereador Valter Roniz.



Sefaz

O vereador requereu, por fim, a interseção do deputado estadual Onevan de Matos junto à Secretaria de Fazenda para que um funcionário da Prefeitura de Alcinópolis seja credenciado para atender demandas burocráticas de ordem fiscal no próprio município – evitando a necessidade de deslocamentos até Coxim, que está a mais de 100 (cem) quilômetros de distância.



“São pleitos absolutamente importantes para Alcinópolis, de modo que já procurei os secretários Marcelo Miglioli (Infraestrutura) e Márcio Monteiro (Fazenda) para que elas sejam atendidas. Quero parabenizar o Valter Roniz, o Valdeci Passarinho e o Ney Pereira por essa preocupação constante em solucionar as demandas de Alcinópolis”, encerrou Onevan de Matos.



