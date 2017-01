24/01/2017 - 08h24min

Morre o vice-prefeito Sakae Kamitani

[ FOTO: Aquivo Jornal Correio do Sul ] Sakae Kamitani



Por volta de 5h40 da madrugada de hoje morreu o vice-prefeito de Naviraí, Sakae Kamitani. Ele foi vitima de uma queda em sua residência. Ao cair bateu a nuca no chão e foi levado para a Santa Casa de Naviraí e em seguida foi transferido para um hospital de Dourados.



Ele foi levado em estado grave, mas as informações divulgadas eram as de que ele estava hospitalizado com normalidade de sinais vitais e que passaria por uma tomografia cerebral computadorizada, à tarde.



Não houve a veiculação de qualquer informação oficial, seja da Prefeitura ou do hospital. Foi apurou que Sakae Kamitani foi levado para a mesa de cirurgia onde, após ter sido mantido entubado e sedado, sofreria uma intervenção cirúrgica para estancar uma hemorargia e/ou retirar um coágulo.



Ainda não há informação sobre o translado do corpo de Dourados para Naviraí e sobre os horários e locais do velório e sepultamento.



Fala se que o velório pode acontecer na Câmara Municipal, mas existe forte possibilidade de o velório acontecer na sede da Copasul, sede do Clube Nipônico ou o Salão Paroquial.



Os servidores públicos municipais estao sendo dispensados e as bandeiras na Prefeitura foram hasteadas em meio mastro em sinal de luto.



Um decreto de luto oficial por três dias deve ser assinado pelo prefeito Izauri de Macedo (DEM), ainda nesta manhã. Na Prefeitura, só o recolhimento do lixo e os atendimentos na área de saúde devem ser mantidos.



