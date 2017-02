24/02/2017 - 16h56min

"Estou indignada e espero a justiça divina", diz mãe de Eliza sobre Bruno

[ FOTO: Divulgação ] Dona Sônia comemora o primeiro aninho do neto, Bruninho



"Estou indignada. Infelizmente a Justiça humana é falha". O desabafo é de Sônia Moura, mãe de Eliza Samúdio, sobre a decisão da Justiça em soltar o ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza, condenado por assassinar a modelo, em 2010.



Por telefone, Sônia conta que recebeu a notícia com indignação e muita dor. “A justiça humana infelizmente é falha, mas a de Deus não. Ele ficou menos de sete anos preso. Esta situação é muito difícil para uma mãe”, lamenta.



Segundo a mulher, na última quarta-feira (22), foi o aniversário de Eliza. “Ela completaria 32 anos". Questionada se vai foi tomar alguma medida, Sônia diz que não. "Vamos ver o que a Justiça nos reserva. Vou ficar em paz e esperar em Deus”, afirma. Sônia mora em Campo Grande, tem a guarda do neto, Bruninho, que completou 7 anos, filho do ex-jogador com a modelo assassinada.



Decisão - O ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), concedeu na manhã desta sexta-feira (24) um habeas corpus ao goleiro Bruno, ex-atleta de Atlético-MG e Flamengo.



Com isso, o jogador recebeu o benefício de aguardar o julgamento do recurso de pena instaurado por sua defesa em liberdade e deverá ser solto do presídio Nelson Hungria, em Santa Luzia, cidade na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), até o fim da tarde.



Bruno foi condenado a 22 anos e três meses de prisão em março de 2013 pelo homicídio triplamente qualificado da ex-amante, a modelo Eliza Samudio, desaparecida desde 2010, mesmo ano em que o goleiro foi preso acusado pelo crime. Segundo a Justiça, o jogador sequestrou, matou e sumiu com os restos mortais da sul-mato-grossense, até hoje não localizados.



