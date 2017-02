24/02/2017 - 08h49min

Prefeitura anula homologação do Concurso 2016

A prefeitura Municipal de Naviraí cancelou a homologação do concurso realizado ano passado(2016), isso devido a uma falha na hora da publicação de edital que deveria ser dado o devido prazo para possíveis recursos.



Após transcorrer o prazo de recursos ai então o concurso será homologado cumprindo os devidos prazos.



Resta também uma apreciação do tribunal de contas, pois a gestão passada promoveu o concurso e ainda não foram avaliadas situações legais envolvendo o TCE (TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL), somente após esta apreciação é que se partirá para convocação de posse dos aprovados no concurso.



Em entrevista Eduardo mendes que esta à frente da Gerência de Administração disse ao INFORMATIVO NAVIRAÍ que ele e o prefeito Dr. Izauri têm interesse em resolver a situação o mais rápido possível, sendo que principalmente o setor de educação será beneficiado com o desfecho da situação, mas há tramites jurídicos e legais que precisam ser seguidos, o que demanda prazos.



