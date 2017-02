24/02/2017 - 08h56min

Geas fez nesta quarta-feira o lançamento do calendário 2017/2018

[ FOTO: Divulgação ] Lançamento do calendário 2017/2018



Uma noite para ficar na lembrança de muitas pessoas. Repleto de atividades e revelações, o lançamento do calendário das atividades que serão realizadas pela Gerência Municipal de Assistência Social marcou e ficará na memória de uma grande parte dos presentes no evento.



Realizado na noite desta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, o evento contou com a participação de dezenas de pessoas, do prefeito Dr. Izauri de Macedo, acompanhado por sua esposa, a coordenadora de políticas públicas para mulheres Mariony Farias Costa de Macedo, da gerente de assistência social Telma Minari, dos vereadores Cristina Gradella, que estava representando o presidente da Câmara, e Fi da Paiol, do Promotor de Justiça da Vara da Criança e do Adolescente Dr. Paulo da Graça Riquelme, bem como alguns gerentes municipais e autoridades.



Durante o lançamento houveram algumas atividades culturais como música instrumental e balé, mas o que mais chamou a atenção do público presente foi a apresentação do coral da terceira idade, que abrilhantou a noite mostrando todo o entusiasmo e determinação dos idosos participantes.



A apresentação das atividades do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança, adolescente e do Idoso programadas para serem executadas no decorrer dos anos de 2017/2018 foram expostas pelos técnicos que compõem o quadro de funcionários da gerência de assistência social, que explanaram de forma sucinta todo o planejamento elaborado, que estava repleto de ações a serem realizadas junto aos assistidos pelo setor que é um dos mais importantes da Administração Municipal.



Em sua fala, Telma disse estar muito satisfeita com o trabalho até agora desenvolvido em sua pasta, e agradeceu o convite e a confiança a ela oferecidos pelo prefeito ao escolhê-la como gerente. “Pretendo realizar a minha função da forma mais certa e eficaz possível, para atender as expectativas da população que anseia por melhorias, fazendo o meu trabalho com muito amor e dedicação que a função merece”, destacou a gerente.



O prefeito Doutor Izauri disse estar muito satisfeito com o trabalho até agora realizado por sua gerente. “Fico muito feliz em poder estar aqui com vocês nesta noite e poder apreciar a apresentação deste magnífico coral, que demonstra toda a vivacidade desses idosos que a cada dia provam a população que realmente estão na “Melhor Idade”. Ouvimos aqui hoje depoimentos de pessoas que realmente fazem acreditarmos no resultado que as atividades desenvolvidas pela assistência social proporcionam em suas vidas”, enfatizou o prefeito.



Telma, aproveitando a presença da esposa do deputado estadual Onevan de Matos, Leila Matos, que neste ato estava representando-o, também reforçou o pedido feito a este em seu gabinete para ajudar a mobiliar o novo Centro de Convivência do Idoso. Leila disse que tinha certeza que o pedido seria atendido, uma vez que Onevan tem um carinho especial por Naviraí.



