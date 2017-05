24/05/2017 - 13h18min

Garota de programa esfaqueia cliente depois de noitada

Depois de passar a noite com uma garota de programa, um homem de 43 anos foi esfaqueado pela jovem de 24 anos, nesta quarta-feira (24), no Jardim Ima, em Campo Grande. Ele foi socorrido pelo dono de um mercado da região.



Por volta das 8h30 desta manhã (quarta), o homem saiu pelas ruas do bairro correndo ensanguentado e gritando por socorro momento em que foi ajudado pelo dono de um mercado, próximo a residência onde mora.



Ele foi levado para a Santa Casa da Capital onde está internado em observação, mas não corre risco de morte. Ele disse que tinha passado a noite com a garota de programa quando acordou com ela o golpeando. A vítima foi golpeada com mais de 10 facadas.



A mulher que foi presa depois de rondas feitas, afirmou aos militares que esfaqueou o cliente depois que ele tentou asfixiá-la. Ela foi levada para a delegacia de polícia e vai ser indiciada por tentativa de homicídio.



