24/05/2017

Após encontrar Papa Francisco, Trump diz estar determinado a buscar a paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter saído “mais determinado do que nunca a buscar a paz” da audiência com o Papa Francisco, no Vaticano, na manhã desta quarta-feira (24). O encontro ocorreu apesar das trocas de farpas entre os dois líderes durante a campanha presidencial americana.



“Honra única na vida encontrar Sua Santidade o Papa Francisco. Deixo o Vaticano mais determinado do que nunca a buscar a PAZ em nosso mundo”, afirmou Trump no Twitter. O presidente americano incluiu o encontro na sua primeira viagem internacional, após ter passado pela Arábia Saudita, Israel e pela Cisjordânia.



O primeiro encontro tinha o objetivo de aproximar o governante americano e o pontífice latino-americano, que discordam em temas importantes como migração, mudança climática, venda de armas, pena de morte e islã.



Os dois conversaram em particular por aproximadamente 30 minutos - tempo médio que o papa concede aos governantes-, com ajuda de tradutores. O papa recebeu Trump, que estava acompanhado de sua mulher, Melania, com um aperto de mãos e rosto sorridente na porta da biblioteca, por volta de 8h30 locais (3h30 de Brasília). A primeira-dama usou um vestido negro, um véu e prendeu o cabelo.





A Reuters afirmou que o papa não foi tão sociável quanto costuma ser quando recebe chefes de Estado. Já a France Presse disse que ele parecia sério no início do encontro, mas chegou a brincar com Melania, falando sobre a altura do marido, que tem mais de 1,90 metro. "Mas, o que você dá para ele comer?", perguntou, sorrindo.



