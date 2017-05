24/05/2017 - 10h39min

Carros roubados em 2 estados são flagrados com 3,9 t de maconha em MS

Quase 4 toneladas de maconha foram apreendidas na tarde de segunda-feira (22), em Mato Grosso do Sul. O entorpecente estava em três veículos, dois deles roubados em diferentes estados. Os suspeitos fugiram.





Policiais do Departamento de Operações da Fronteira (DOF) faziam patrulhamento em Itaquiraí, a 395 quilômetros de Campo Grande, na fronteira com o Paraguai, e perceberam que o motorista de uma Hyundai Tucson abandonou o veículo ao ver a viatura e fugiu por uma mata.





Dois quilômetros à frente, os militares viram quando o condutor de uma caminhonete Hilux manobrou e seguiu em alta velocidade ao sentido oposto que trafegava. Houve perseguição, o condutor destruiu a cerca de arame de uma fazenda com o veículo, caiu em um buraco e fugiu a pé. Perto dali, uma Mitsubishi Pajero foi encontrada abandonada.





Os policiais suspeitaram da situação e encontraram nos três veículos diversos tabletes de maconha, que totalizaram 3,980 quilos da droga. Nenhum suspeito foi encontrado. A suspeita do DOF é que os veículos tenham sido carregados em Coronel Sapucaia, também na fronteira com o Paraguai.





Conforme o DOF, o Hyundai Tucson tem placas de Campo Grande e não tinha restrições criminais, mas estava com sinais de adulteração no número do motor. A Toyota Hilux com placas de Russas (CE), havia sido roubada em Recife.



A Mitsubishi Pajero, com placas de Palmas (TO), estava com a numeração de motor de um mesmo veículo de Imperatriz (MA) roubado no último 12 de abril em Paraupebas (BA).



G1

Fonte: Assessoria de Imprensa

