24/05/2017 - 10h57min

'Fui estuprada por 3': adolescentes socorrem mulher ferida e com roupas rasgadas

[ FOTO: MidiaMax ] Contou que foi estuprada por três homens



Uma mulher ainda não identificada, vítima de estupro, foi encontrada ferida e em estado de choque no bairro Jardim Independência na noite desta terça (23) em Três Lagoas, cidade a 325 quilômetros de Campo Grande. A mulher que estava com a roupa rasgada e sem as peças íntimas contou que foi estuprada por três homens.



Por volta das 18h45 o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para socorrer a vítima que foi encontrada caída no final da Rua Manoel Rodrigues Artez. De acordo com o site JPNews, ela foi encontrada por alguns adolescentes que estavam andando de bicicleta pela região.



No momento do atendimento, os socorristas perceberam que a vítima estava em estado de choque, com o vestido rasgado e sem as roupas íntimas. Com dificuldade, ela contou a equipe que foi agredida e estuprada por três homens.



Ela reclamava de dores em um dos braços e na região abaixo do abdômen. Ela recebeu os primeiros socorros e foi levada a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).



A Polícia Militar foi acionada, porém os policiais não conseguiram colher muitas informações, pois a vítima estava bastante abalada. Testemunhas disseram que viram a mulher andando pelas ruas do bairro no fim da tarde acompanhada de uma criança que não foi encontrada no local. O caso será investigado pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher) de Três Lagoas.



MidiaMax

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Estrupada Socorro roupas

Editoria: Polícia