Governo anuncia R$ 3 milhões para obras de três pontes em Porto Murtinho

[ FOTO: Agesul/Divulgação ] Obra da ponte sobre o Córrego São Lourenço, na MS-267, custou R$ 851,1 milhões aos cofres estaduais, segundo a Agesul.



O Governo do Estado está investindo R$ 3 milhões na construção de três pontes de concreto no município de Porto Murtinho, anunciou a Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos). Uma já foi entregue à população, outra está em construção e a terceira passa por processo licitatório.



De acordo com a Agesul, a ponte construída sobre o Córrego São Lourenço, na MS-267, custou R$ 851,1 milhões aos cofres estaduais. A estrutura tem 30 metros de extensão por seis de largura.



No Rio Amonguijá, o governo está construindo uma ponte de concreto de 60 metros de comprimento por seis de largura. Segundo a Agesul, a obra já está 78% concluída, e terá investimento total de R$ 1,5 milhão.



Já sobre a Vazante II do Rio Branco, na MS-458, o Governo do Estado vai construir uma travessia de 20 metros de extensão por seis de comprimento. O projeto da obra está em licitação, e a estimativa de investimento é de R$ 950 mil na construção.



“Pontes são alternativas de transporte e produção”, disse o governador Reinaldo Azambuja. Governo do Estado prevê investir R$ 104 milhões na construção de 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.



