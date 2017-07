24/07/2017 - 14h19min

Deputado Onevan recebe título de cidadão bela-vistense

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), foi agraciado pela Câmara Municipal de Bela Vista, na última quinta-feira (20/07), com o título de cidadão bela-vistense.



Homenagem

A honraria foi proposta pelo vereador Hemerson Buiú (Hemerson Rodrigues), em razão dos relevantes serviços prestados pelo deputado estadual em favor do município, seja buscando investimentos junto aos Governos Federal e Estadual ou através da destinação de emendas parlamentares.



"O deputado estadual Onevan de Matos tem um sólido trabalho desenvolvido pelo nosso município e sempre que precisamos de alguma reivindicação em favor de Bela Vista podemos contar com ele. Estamos muito honrados em recebê-lo como bela-vistense", explicou o vereador Hemerson Buiú.



Presente de Aniversário

Onevan de Matos agradeceu o título concedido pela Câmara de Vereadores no dia do aniversário do município, pontuando que sua responsabilidade, agora com bela-vistense, está ainda maior e que vai continuar representando o município na Assembleia Legislativa com bastante carinho e afinco.



"Estou emocionado com esta homenagem e posso assegurar a cada amigo, a cada irmão bela-vistense, que vou continuar honrando a confiança que sempre recebi, auxiliando no crescimento e desenvolvimento da querida "Princesinha do Apa". Agradeço ao querido amigo Hemerson Buiú, aos vereadores, ao prefeito Reinaldo Piti e a toda a população bela-vistense", falou Onevan de Matos.



Agenda

O deputado estadual Onevan de Matos cumpriu extensa agenda em Bela Vista, onde visitou o Hospital São Vicente de Paula, participou de reunião com os vereadores, visitou a Expobel e acompanhou a agenda institucional do governador Reinaldo Azambuja, que visitou e lançou obras em comemoração aos 109 anos de emancipação do município.



Fernando Ortega

Assessor de Imprensa do Gabinete



Fonte: A Gazeta News

TAGs: título de cidadão Onevan de Matos vereador Buiu Bela Vista

Editoria: Geral