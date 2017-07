24/07/2017 - 08h45min

Governo expressa pesar por morte de coordenador regional

[ FOTO: Divulgação ] Cilimar José Cazelli foi encontrado morto com tiro na cabeça próximo ao terminal rodoviário de Iguatemi.



Governo de Mato Grosso do Sul emitiu nota de pesar, nesta segunda-feira (24), em decorrência da morte do coordenador regional Cilimar José Cazelli.



Texto atribui intenso trabalho de Cazelli ao desenvolvimento de municípios do interior, expressando solidariedade à família nesse momento de dor.



Cilimar José Cazelli foi encontrado morto com tiro na cabeça, no domingo (23), próximo ao terminal rodoviário de Iguatemi.



Militar da reserva do Exército Brasileiro, que atuava como coordenador regional da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), ele teria tirado a própria vida.



Confira íntegra da nota:



É com profundo pesar que o Governo de Mato Grosso do Sul recebe a notícia da morte do coordenador regional da Secretaria de Governo, Cilimar José Cazelli. Ele morreu na noite deste domingo (23), em Iguatemi, município onde reside com a família.



Militar reformado do Exército Brasileiro, Cazelli prestou relevantes serviços à população de Mato Grosso do Sul e ao Governo do Estado. Foi Secretário Municipal de Obras e de Governo de Iguatemi. Figura pública, trabalhou intensamente pelo desenvolvimento de diversos municípios do estado. Cazelli deixa a esposa Araci Cazelli, filhos e netos.



O Governo do Estado presta as condolências e se solidariza com os familiares neste momento de dor.



Campo Grande, 24 de julho de 2016.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.



