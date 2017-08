24/08/2017 - 14h20min

Ex-marido mata ex esposa com tiros e depois se mata

[ FOTO: midiamax ] Mercedes foi candidata a vereadora em Caracol



Um homem identificado como Lourival Carbonaro matou a ex-esposa e depois se matou na tarde desta quarta-feira (23) na casa da vítima localizada na Avenida Mato Grosso em Caracol, cidade a 376 quilômetros de Campo Grande.



Após uma discussão entre o casal, Lourival atirou no peito e na cabeça da ex, identificada como Mercedes Vargas. Segundo o site Fronteira News, após o crime, o homem colocou o revólver contra a cabeça e atirou no ouvido. Ambos morreram no local.



Mercedes Vargas foi candidata a vereadora na cidade nas eleições de 2016, e deixa um casal de filhos. Ainda segundo informações de pessoas ligadas à família da vítima, Mercedes estava separada de Lourival, que não aceitava o fim do relacionamento, isso poderia ter motivado o assassinato.



midiamax

Fonte: A Gazeta News

TAGs: tragédia Caracol ex marido mata ex esposa

Editoria: Polícia