Reinaldo Azambuja cobra repasse atrasado de R$ 54 milhões em Brasília

[ FOTO: Divulgação ] Em Brasília, Reinaldo cobrou do Governo repasses atrasados.



Reinaldo Azambuja (PSDB) cobrou do governo federal, na quarta-feira (23), repasse de R$ 54 milhões destinados a pavimentação de rodovias, reparo de pontes e compra de medicamentos. Reunião ocorreu em Brasília (DF).



Ao ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Antonio José Imbassahy, o governador disse ter antecipado execução das obras porque “a população não poderia esperar pela liberação desses recursos [federais]”.



No pacote de repasses em atraso estão obras de pavimentação de rodovias do Programa Sul-Fronteira (R$ 5,6 milhões), recuperação de pontes no interior destruídas pela chuva há dois anos (R$ 19 milhões), assim como atendimento e estoque de medicamentos (R$ 30 milhões).



“O ministro está sensível ao nosso pleito e vai conversar pessoalmente com o presidente [Michel] Temer. Mostramos que precisamos desse reforço de caixa para mantermos o cronograma de obras e fazer os repasses na área da saúde”, ressaltou Azambuja.



Rota Bioceânica



Acompanhado do senador Waldemir Moka (PMDB), o governador esteve reunido também com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, para tratar da rota bioceânica que pretende interligar Brasil, Paraguai e Argentina aos portos do norte do Chile.



Tratativas com o presidente, conforme o ministro, serão retomadas em setembro. Isso porque a proposta carece de aprovação da Câmara e do Senado para construção de ponte binacional entre a cidade sul-mato-grossense de Porto Murtinho e a paraguaia Carmelo Peralta.



Obra está estimada em R$ 300 milhões, havendo interesse do governo brasileiro de viabilizá-la com financiamento do Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata). Seu trajeto, quando concluído, será de 2,5 quilômetros de extensão sob o Rio Paraguai.



Houve compromisso, por parte de Ferreira, de se colocar os líderes do governo na Câmara e Senado “para que o projeto caminhe o mais rápido possível”.



