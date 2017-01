25/01/2017 - 15h10min

MEC mantém prazos do Sisu e promete resolver problema de acesso até esta quarta

O Ministério da Educação afirmou, na tarde desta quarta-feira (25), que, apesar dos problemas de acesso, o prazo de inscrição para a edição do primeiro semestre de 2017 do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) está mantido para as 23h59 desta sexta-feira (27). Em nota, o ministério afirmou ainda que as "inconsistências no sistema" estão "sendo sanadas" e que "a previsão é que até o fim do dia o sistema volte à normalidade".



Problemas no Sisu

Desde que foram abertas as inscrições, à 0h desta terça-feira (24), muitos estudantes têm tentado, sem sucesso, fazer sua inscrição para disputar uma das mais de 230 mil vagas de graduação em universidades, institutos de tecnologia e centros tecnológicos federais e estaduais em todo o Brasil.



O MEC reconheceu o problema desde o primeiro dia e afirmou que o sistema seria restabelecido. A pasta negou que o problema seja específico dos estudantes que fizeram a segunda aplicação do Enem, nos dias 3 e 4 de dezembro.



O Enem, originalmente aplicado em 5 e 6 de novembro, foi adiado para 273.524 candidatos, por causa de ocupações estudantis nos locais de prova, e para outros 4.133, em decorrência de problemas como falta de energia elétrica. Estes estudantes prestaram o exame em dezembro, em uma segunda versão da prova.



O problema, porém, não é generalizado. De acordo com um balanço parcial divulgado pelo MEC, entre a 0h e as 13h desta terça, 773.341 participantes do Enem 2016 conseguiram se inscrever no Sisu.



