25/01/2017 - 09h15min

Funcionário de hospital de MS encontra feto ao desentupir vaso sanitário

[ FOTO: Ilustração ] Feto é encontrado em vaso sanitário



Funcionário do Hospital São Vicente de Paulo localizado em Bela Vista, distante 324 quilômetros de Campo Grande, encontrou um feto enquanto tentava desentupir o vaso sanitário.



Bruna Loureiro Nunes, enfermeira técnica do hospital, afirma que as funcionárias de limpeza não conseguiram desentupir o vaso e pediram ajuda ao colega. Ao verificar o encanamento, o homem encontrou um feto de aproximadamente 20 semanas.



"Elas não conseguiam desentupir e chamaram outro funcionário de limpeza. Quando ele mexeu no encanamento encontrou o feto. Eu não estava no hospital no hora então a enfermeira de plantão me ligou e acionamos a polícia", relata.



Conforme relatos, o fato aconteceu na manhã do último sábado (21) e a suspeita é de que o aborto tenha ocorrido na sexta-feira (20). Até o momento não há mais detalhes. O feto foi entregue para a Polícia Civil e o caso está sob investigação.



Midiamax

Fonte: Assessoria de Imprensa

