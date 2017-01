25/01/2017 - 09h21min

Saiba como consultar o saldo de contas e ver se poderá sacar o FGTS

[ FOTO: Ilustração ] Público ainda tem dúvidas sobre saque de contas inativas do FGTS



O governo federal anunciou em dezembro que a população poderá sacar recursos de contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). O saque só deve ser liberado em março, mas o assunto ainda gera muita duvida e longas filas nas agências da Caixa Econômica de pessoas em busca de informações.



Dúvidas - As principais dúvidas são sobre quem tem direito ao saque e como proceder para receber. A doméstica Maria Ribeiro, 62 anos, foi a agência da Caixa nesta manhã em busca de informações. "Quero saber se tenho saldo para receber. Acho que tenho e se puder sacar, vai ajudar nas contas, mas não sei quanto tem", conta.



Já Maycon Tadeu, 28 anos, trabalhador do comércio, relata que teve problemas com um antigo empregador quanto ao depósito do FGTS e gostaria de compreender se essa situação influencia em um possível direito ao recebimento do saldo. "Um lugar que trabalhei não depositou, agora quero saber se isso vai impedir de sacar, se tiver dinheiro na conta", relata. Mesmo com a possibilidade de consultar pela internet, ele optou por ir pessoalmente ao banco.



Joana Pereira Ferreira, 41 anos é dona de casa atualmente, mas acredita que tenha saldo referente ao período em que trabalhou no comércio. Apesar de saber que o saque icia apenas em março, ela quer informações sobre como proceder antecipadamente. "Como faz algum tempo que parei de trabalhar com carteira assinada, nunca mais mexi nisso, mas devo ter nem que seja um pouquinho. Já ajuda, mas preciso entender como vou saber sobre isso, que documentos preciso trazer", conta.



Orientações - Para cada emprego com carteira assinada o trabalhador possui uma conta de FGTS, que é possível consultar pela internet com o número do PIS e senha, que pode ser cadastrada na hora. Com o e-mail também é possível ter acesso ao extrato completo das contas.



Ao entrar no item 'extrato', o trabalhador encontra as informações sobre todas as suas contas, como nome da empresa, número da carteira de trabalho, da conta do FGTS, das movimentações e por fim, da situação da conta. Neste item está a informação mais importante. Se estiver um I, significa que está inativa e o saque pode ser feito, mas se constar um A, é considerada ativa.



Se o trabalhador deixou o emprego em 2014, por exemplo, e sua conta está ativa, significa que a empresa continua fazendo depósitos. No extrato completo é possível ver a quantidade depositada e as datas.



No site da Caixa Econômica há o passo-a-passo com informações sobre como consultar o saldo, quem tem direito a sacar e como entender se a conta é inativa. Além da orientação nas agências e via internet.



Além disso, o banco também disponibiliza o atendimento via aplicativo para celular e por telefone para informações sobre o assunto. É o 0800 726 0207.



Regras - No dia 22 de dezembro de 2016, o governo liberou o saque total de contas inativas, desde 31 de dezembro de 2015. Tem direito ao recurso aqueles que já trabalharam com carteira assinada e, para cada emprego há uma conta de FGTS.



Não é possível sacar o dinheiro de empregos atuais e a consulta do saldo pode ser feita informando o número do PIS e a senha, no site da Caixa. A senha pode ser cadastrada na hora, e também é possível saber pelo aplicativo para celular da Caixa.



Segundo divulgado pelo governo Federal, a expectativa é injetar R$ 30 milhões com a liberação dos saques, que iniciam em março.



CampoGrandeNews

Fonte: Campo Grande News

TAGs: FGTS

Editoria: Geral