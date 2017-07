25/07/2017 - 13h57min

Onevan entrega equipamentos e Unidade de Resgate para Bombeiros de Jardim

[ FOTO: José Gomes ] O Deputado Onevan de Matos entregou uma Unidade de Resgate aos Bombeiros de Jardim.



O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, formalizou, na última semana, a entrega de uma Unidade de Resgate (ambulância) e equipamentos para auxilio em acidentes e resgates para o Corpo de Bombeiros Militar de Jardim.



A solenidade de entrega da emenda parlamentar foi prestigiada pelo prefeito Guilherme Monteiro, pelos vereadores Fernandinho Ramos (presidente da Câmara), Jayme Echeverria, Carlinhos Grubert e Décio Cristaldo e, também, pelo Major Fernando de Almeida Carminati (comandante da unidade dos Bombeiros).



Unidade de Resgate

Onevan assegurou a aquisição da Unidade de Resgate e equipamentos de salvamento em ocorrências, no valor de R$ 200 mil, que foram entregues ao 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Jardim – responsável pelo atendimento aos municípios de Jardim, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Bonito e Bela Vista.



"Tenho um profundo respeito e admiração pelo grande trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Este veículo, moderno e equipado, trará mais segurança aos militares e pacientes socorridos, garantindo mais qualidade no atendimento à nossa população", destacou o deputado estadual Onevan de Matos.



Parceria

O prefeito Guilherme Monteiro agradeceu ao deputado estadual Onevan de Matos pela destinação da emenda parlamentar, bem como pela parceria entre a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Jardim.



"Agradeço ao deputado estadual Onevan de Matos por esta Unidade de Resgate e pelos equipamentos de salvamento destinados ao Corpo de Bombeiros de Jardim. A ambulância e os equipamentos ajudarão, tenho certeza, a salvar muitas vidas", completou Guilherme Monteiro.



Fernando Ortega

Assessor de Imprensa do Gabinete



Fonte: A Gazeta News

TAGs: Unidade de Resgate Emendas Onevan de Matos

Editoria: Geral