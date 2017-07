25/07/2017 - 08h35min

Carro usado em atentado que matou quatro é encontrado queimado

Um veículo branco modelo Prisma foi encontrado queimado na madrugada desta terça-feira (25), em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã. A suspeita é de que seja o carro usado no atentado que deixou quatro mortos e 11 feridos ontem.



De acordo com o site Amambay Digital, a Comissaria 6ª informou que o carro incendiado é o mesmo usado por pistoleiros, mas as características não são as mesmas. A carcaça em chamas foi encontrada próximo ao cemitério do município.



Os quatro mortos são brasileiros, sendo Felipe Alves, conhecido como “Filhote” e Ivanilton Moretti, 30 anos. Ambos eram de São Paulo, segundo a Polícia e pertenciam ao PCC (Primeiro Comando da Capital).



Ao que parece o atentado é mais um capítulo da guerra travada entre facções criminosas. As meninas mortas foram identificadas como Sabrina Martins dos Santos, 25, e Gabriele Oliveira Antonello, 18.



Ontem, a Câmara de Comércio e Turismo de Pedro Juan Caballero, Alejandro Benítez, pediu mais segurança em comunicado para o departamento de Amambay. Na carta afirma que "A polícia está com os olhos vendados".



Fonte: Campo Grande News

