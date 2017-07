25/07/2017 - 08h39min

Governador vai a Goiás para receber homenagem nesta terça-feira

[ FOTO: arquivo ] Reinaldo será homenageado em Goiás



O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), vai visitar a Cidade de Goiás (GO), nesta terça-feira, 25. Ele participa de solenidade comemorativa e será homenageado com a Comenda Ordem do Mérito Anhanguera.



Conforme o Estado, a cerimônia acontece às 10 horas no Largo do Mercado, próximo à Praça do Coreto.



A Comenda que o governador vai receber é considerada a mais alta honraria e é concedida a diversas personalidades de diferentes áreas da sociedade por ações, méritos e serviços relevantes prestados.



Os dois governadores fazem parte do Fórum Brasil Central, que reúne o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e do Tocantins. para discussão e formação de assuntos comuns.



Na ocasião, o chefe do Executivo de Goiás, Marconi Perillo, também comemora a instalação dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.



Ainda segundo o governo de MS, a homenagem faz parte da solenidade de transferência simbólica de Goiânia, a Capital de Goiás, para a Cidade de Goiás, também conhecida como Goiás Velho. O município fica 140 km da capital goiana.



CGNews

Fonte: Campo Grande News

