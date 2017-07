25/07/2017 - 09h00min

Comandante da PM diz que Operação aqui em Naviraí alcançou seu objetivo

[ FOTO: arquivo ] Comandante Rozeni afirmou que estas ações terão sequência na cidade



Na noite da sexta-feira (21) foi realizada pela Polícia Militar e GETAM de Naviraí a Operação Saturação, que visou a realização de ações preventivas e repressivas de abordagens e buscas a veículos e pessoas no contexto do enfrentamento a perturbação do sossego.



Segundo o Comandante do 12ª Batalhão da PM aqui de Naviraí,Tenente Coronel Rozeni o objetivo foi alcançado com várias apreensões.



O comandante disse que "foi realizada blitz de trânsito, bem como abordagens em estabelecimentos comerciais e demais locais com aglomerações de pessoas, no intuito de promover o policiamento preventivo e ostensivo", destacou



Na blitz, foram abordados aproximadamente 200 veículos e pessoas, bem como checadas as documentações de porte obrigatório (CNH e CRLV).



Da Operação resultaram os seguintes números: – 39 (trinta e nove) autos de infração lavrados para 31 (trinta e um) veículos; – 05 (cinco) veículos foram removidos ao pátio do DETRAN, dentre eles: 04 (quatro) motocicletas e 01 (um) carro, que estavam em situação irregular; – 01 (um) CRLV recolhido; – 01 (um) revólver calibre 32; e – 01 (um) mandado de prisão cumprido.



Segundo o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar em Naviraí, Tenente Coronel Rozeni, operações desta natureza serão intensificadas, visando sempre um trânsito mais seguro, bem como a tranquilidade da sociedade naviraiense.



