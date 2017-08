25/08/2017 - 08h36min

Reinaldo destaca potencial de novo corredor e interesse de outros estados

[ FOTO: Reprodução CGN ] Para Reinaldo, a rota é uma oportunidade para não só Mato Grosso do Sul, mas todo o Centro-Oeste expandir mercado internacional.



Não é só Mato Grosso do Sul que deve se beneficiar com o Corredor Bioceânico, nova rota de transporte que deverá surgir em breve, abrindo caminho por meio rodoviário do Brasil para o oceano Pacífico. De acordo com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), outros estados vão tirar proveito do projeto.



Um deles é Goiás, que já afirmou ter interesse na rota. "É algo para todo o Centro-Oeste", comenta o governador, destacando a região brasileira como grande exportador agropecuário do país.





Além disso, Reinaldo vê oportunidades para expansão de mercado internacional para o Estado. "Tanto na exportação como na importação, é uma oportunidade para conseguirmos uma diversificação de produtos", frisa.



Quando finalizado, o corredor será não apenas mais uma opção de escoamento, mas uma ferramenta que trará dinamismo a logística industrial e comercial como um todo, já que encurtará e barateará os custos de transportes de produtos levados pelo Pacífico - atingindo o enorme e crescente mercado asiático, onde se destacam China, Japão, Índia e Coreia do Sul.



"E Mato Grosso do Sul praticamente não vai precisar investir. O grosso dos recursos será do Governo Federal. A ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta (PAR) deve ter um custo estimado em R$ 130 milhões, saindo metade para o Brasil e outra metade para o Paraguai", comenta Reinaldo.



A obra deverá ser tocada pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), que inclusive já escolheu o local onde será erguida a ponte, que vai atravessar o rio Paraguai.



Agilidade - O governador também confia que todos os trâmites necessários para que as obras sejam iniciadas sejam feitos com agilidade. Um dos fatores que deve ajudar é a relatoria da análise que vai autorizar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal a construção da ponte está nas mãos do deputado Elizeu Dionizio (PSDB).



"Creio que todo o trâmite esteja pronto em breve, antes do fim do ano", indica Reinaldo, que destaca mais uma vez o potencial da rota, que vai reduzir em 7 mil km e três dias as viagens para os mercados no Pacífico.



Para conferir o caminho que levará o Mato Grosso do Sul até o Pacífico, começa nesta a expedição do Rila (Rota de Integração Latino-Americana), que foi lançada na noite desta quinta-feira (24) e contará com a participação do Campo Grande News, que terá uma camionete percorrendo o trajeto até o norte do Chile.



