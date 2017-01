26/01/2017 - 14h40min

Eike negocia com PF e MPF retorno ao Brasil: 'Está surpreso', diz advogado

[ FOTO: Divulgação ] Eike Batista está em Nova York



O empresário Eike Batista está em Nova York a trabalho e combina com a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) seu retorno ao Brasil, afirma seu advogado, Fernando Martins.



Eike teve a prisão preventiva decretada e foi alvo de uma busca durante Operação Eficiência, na manhã desta quinta-feira (26). A assessoria do empresário divulgou nota afirmando que ele vai se apresentar em breve às autoridades (leia íntegra da nota mais abaixo).



Segundo o MPF, Eike pagou US$ 16,5 milhões em propina para uma organização criminosa chefiada pelo ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Outros oito acusados, incluindo Cabral, tiveram a prisão decretada.



Eike Batista foi procurado em sua casa, no Jardim Botânico, no Rio, nesta manhã, quando foi deflagrada a Operação Eficiência. Mas ele deixou o Brasil na terça-feira (24), antes de ter a prisão preventiva pedida pelo juiz federal Marcelo Brêtas.

O empresário "tem interesse em voltar o mais rápido possível", afirmou o advogado ao G1. Martins disse ainda que conversou algumas vezes com Eike nesta quinta e que o empresário não esperava ser alvo da operação.



"Ele está surpreso em função de tudo que aconteceu de uma hora para outra, mas não está nervoso, está tranquilo", afirmou o advogado.

O advogado afirmou que vai decidir com a PF e o MPF quando será o retorno de Eike. "Agora à tarde, vamos combinar como tudo será realizado, mas não posso afirmar se o Eike volta ainda hoje. Nos falamos algumas vezes hoje e ele está à disposição para esclarecer tudo."



Martins revelou que Eike não teme estar preso na mesma situação que o ex-governador. "Não há o que se comparar com Cabral. Eike é uma pessoa privada, um empresário, não tem nenhum envolvimento com dinheiro público."



Sem voo de volta

A GloboNews apurou que Eike Batista comprou apenas passagem de ida para Nova York. A reserva não continha a previsão de retorno ao Brasil. Até por volta das 15h, não havia nenhuma outra reserva em nome de Eike de voo para São Paulo ou Rio de Janeiro.



