Presidente faz convite para o 5º Leitão do Rotary

[ FOTO: Balta ] Presidente Borgato fisse que os convites são limitados



O presidente do Rotary Club de Naviraí para gestão 2017/18,Jairo Borgato anunciou esta semana que no próximo dia 06 de agosto, a entidade estará realizando a 5ª edição do já famosos Leitão do Rotary.



O presidente destacou que o dia 06 é um domingo e que vários rotarianos foram cobrados por pessoas da cidade e região sobre a realização do evento este ano.



“É um promoção com números limitados de convites, somente 250 e tem tudo para novamente ser um sucesso assim como nos anos anteriores”, comentou Borgato.



Jairo que assumiu recentemente a presidência da entidade disse que por ser seu primeiro evento como presidente está confiante. “Por ser um evento com convites limitados, as pessoas já estão adquirindo e com certeza vai dar tudo certo”, prevê o presidente.



“Desde já quero agradecer o empenho de todos os companheiros do nosso clube, assim como os empresários e amigos que estão nos ajudando em mais esta promoção”, agradeceu Borgato, lembrando que o almoço será servido das 11:30 as 13:30 na sede da Casa da Amizade e que criança até 08 anos não pagará.



“Não podemos esquecer jamais das nossas parceiras, as senhoras da Casa da Amizade que estão sempre nos ajudando em todos os nossos eventos”, lembrou frisando que elas são as eternas parceiras dos rotarianos.



Para adquirir o convite procurar qualquer associado do Rotary Club de Naviraí e o valor é do somente R$30,00 (trinta reais) por pessoa. Só será servido no local. Parte da renda será direcionada para ações sociais da entidade.



