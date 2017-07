26/07/2017 - 14h40min

Governador firma termo de cooperação com Argentina para recuperar exportações

[ FOTO: Divulgação ] Reinaldo firmou termo de cooperação com a argentina.



Reinaldo Azambuja (PSDB) participa de solenidade, nesta quarta-feira (26), da criação da Câmara Empresarial de Comércio entre Mato Grosso do Sul e a República da Argentina.



Evento, que não é aberto ao público, será realizado na sede da Fiems (Federação da Indústrias do Estado), com presença do governador, representantes do governo argentino, entidades do setor produtivo e de serviços do Estado.



No mês de maio, articulação ganhou força para fomentar relações de mercado e intercâmbio em processos industriais, comerciais e de serviços. Azambuja chegou a receber no período o embaixador da Argentina no Brasil, Carlos Margariños, justamente com esse propósito.



Com intervenção da Câmara se pretende reaquecer exportações que, entre 2014 e 2016, tiveram queda de 68,6%. Estas passaram de US$ 527 milhões para US$ 165 milhões, enquanto as importações recuaram de US$ 115 milhões em 2012 ao patamar de US$ 36 milhões no ano passado.



