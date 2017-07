26/07/2017 - 09h17min

Governo de MS nomeia mais agentes penitenciários aprovados em concurso

[ FOTO: Divulgação ] Mais oito aprovados no concurso foram nomeados.



A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) tornou públicas nesta quarta-feira (26) as nomeações de mais oito candidatos aprovados no concurso público para agentes penitenciários do governo do Estado.



As nomeações ocorrem após a Agepen tornar sem efeito outras oito nomeações referentes ao processo seletivo, realizadas em abril, quando 200 aprovados no concurso foram nomeados. Segundo a Agência, as nomeações foram canceladas por "inobservância do prazo estabelecido para posse".



Ao todo, foram aprovados 435 novos agentes penitenciários pelo concurso público, realizado em 2016. Desses, já foram nomeados 328, contando com os novos concursados nomeados nesta quarta-feira.



Os nomeados irão preencher vagas das três áras, de segurança e custódia, assistência e perícia e administração e finanças. Confira abaixo os nomes dos oito novos nomeados pela Agepen:



Segurança e Custódia

Isadora Gorges da Cruz

Ramon Machado Gomes

Alex Dias Carneiro dos Santos

Pedro Antônio Benitez Terra



Assistência e Perícia

Sintianara Cidral de Siqueira

Suellen Toratti dos Santos



Administração e Finanças

Aryane Araujo

João Eduardo Doimo de Oliveira



MidiaMaxNews

Fonte: Midiamax News

TAGs: Agepen nomeações candidatos aprovados concurso público agentes penitenciários governo do Estado MS

Editoria: Geral