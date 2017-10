27/10/2017 - 13h46min

Ação envolve 17 delegacias, prende 19 e apreende Camaro amarelo e 2 BMW

[ FOTO: ]



De acordo com um dos delegados envolvidos com a operação, Cleverson Alves dos Santos, as ações são fruto de oito meses de investigação. No total são 20 mandados de prisão e dezenas de mandados de busca e apreensão, que são cumpridos em toda a Capital.



“Os presos são os “cabeças” do tráfico de drogas na cidade. Eles não colocavam as mãos nos entorpecentes, apenas ostentavam carros de luxo, dinheiro e joias”, diz o delegado, justificando o título da operação.



As ações começaram às 4h e envolvem os policiais de todas as delegacias especializadas de Campo Grande.



Além de residências, também foram feitas batidas em casas noturnas. Os resultados, como quantidade de drogas, armas e veículos apreendidos ainda não foram divulgados, pois conforme o delegado, os mandados ainda são cumpridos no decorrer do dia.



Preso – Ao site Campo Grande News, um dos presos na operação, que pediu para não ter seu nome revelado, disse que estava em seu apartamento quando três viaturas da polícia foram em sua captura.



“A polícia fez uma varredura na internet e viu que posto fotos com carros de luxo, dinheiro e joias. Como já tenho passagem por tráfico acabei preso”, alega o rapaz.



No entanto, ele já está de volta as ruas depois de pagar fiança. “Meus bens continuam apreendidos, pois conforme a polícia ainda serão feitas averiguações. Mas, comigo não foi apreendido nada ilegal, tudo que tenho é financiado”, diz.



Ainda conforme o rapaz, todos os outros presos também ostentavam na internet e estão de alguma forma interligados.

Fonte: Campo Grande News

TAGs: camaro amarelo operação polícia chefões

Editoria: Polícia