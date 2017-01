27/01/2017 - 14h08min

Prefeito recebe superintendentes do banco Santander

[ FOTO: Ascom Pref. Navira ] Superintendentes do banco Santander em visita ao gabinete do prefeito



O prefeito de Naviraí doutor Izauri de Macedo e seu gerente de finanças Clodomiro Nicácio receberam na tarde desta quinta-feira (26) dois representantes do Banco Santander sendo eles o superintendente da Regional de Mato Grosso do Sul João Fernandes Canedo Filho, e o superintendente executivo Vinicius Libório Pinto, que vieram fazer uma visita cordial ao chefe do executivo.



Os representantes disseram que o Santander está abrindo uma agência bancária aqui em Naviraí, com previsão de iniciar os atendimentos no começo deste mês de fevereiro e inauguração oficial no dia 22 do mesmo mês.



O objetivo da instituição é estar participando do crescimento sócio-econômico de Naviraí por ser uma cidade polo da região cone sul do estado. Segundo os representantes a implantação da agencia no município servirá para incrementar e oportunizar a economia local e regional em diferentes linhas de atendimento aos seus clientes.



