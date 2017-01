27/01/2017 - 09h04min

Prefeito se reúne com gerentes e assessores e enfatiza a perca do vice

[ FOTO: Ascom ] oPrefeito doutor José Izauri de Macedo em seu gabinete na Prefeitura de Naviraí



O doutor José Izauri de Macedo, prefeito municipal de Naviraí, esteve na manhã desta quinta-feira (26) reunido com gerentes e assessores de sua administração para, após os dois dias de ponto facultativo devido ao passamento do vice-prefeito Sakae Kamitani, sepultado na tarde desta quarta-feira (25) no cemitério local.



Nesse encontro, doutor Izauri lamentou a grande perca e mais uma vez, conclamou toda sua equipe para com força, fé e determinação, seguir em frente com o projeto da Retomada do Desenvolvimento em prol de Naviraí até porque, esse era o grande desejo de Sakae em solidificar uma mudança na busca de colocar esta cidade em seu lugar de merecimento.



O prefeito orientou a cada gerente, que siga a vontade e perseverança, através dos exemplos e conquistas deixados pelo cidadão Sakae no intuito de que tais mudanças possam acontecer com sabedoria e entusiasmo, na certeza de que nosso município seja colocado no mais alto pedestal do desenvolvimento, onde todos nós naviraienses e em especial a família Kamitani, possamos sentir muito mais orgulho de tudo aquilo que o senhor Sakae queria como homem público para sua cidade.



“Vamos continuar com esse grande projeto, tenho consciência que a responsabilidade agora é ainda maior, e os sonhos e desejos do nosso grande baluarte serão concluídos. Meu grande companheiro e amigo se foi, mas deixou seus exemplos a serem seguidos, mais com a ajuda de nossa equipe e do povo naviraiense, nosso projeto será realidade”, enfatizou doutor Izauri.



