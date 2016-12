27/12/2016 - 09h44min

Motorista dá o último gole antes de ser preso por embriaguez

[ FOTO: midiamax ] Teste comprovou que o motorista havia bebido



Motorista, de 24 anos, foi preso na manhã deste domingo (25) ao ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool. Os policiais encontraram latas de cerveja dentro do carro e o condutor admitiu não ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Antes de ser detido o condutor aproveitou para terminar de beber.



De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista trafegava pela Rua Estevão Alves Corrêa, em Aquidauana, distante 143 quilômetros de Campo Grande quando foi abordado pelos policiais.



Ao ver as viaturas, o condutor terminou de ingerir uma cerveja. Quando os policiais se aproximaram encontraram as duas latas de cerveja abertas e outras duas fechadas, dentro do veículo.



O condutor passou pelo etilômetro que constatou que ele havia ingerido 0,89mg por litro de ar, o que confira o crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.



Depois de passar pelo teste do bafômetro. o condutor foi detido e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.



Fonte: A Gazeta News

