27/12/2016 - 09h48min

Operação em rodovias flagra veículos de luxo a mais de 180 km/hora

[ FOTO: divulgação/CGNews ] Equipamento da PRF flagrou um motorista a mais de 200 por hora



Desde que iniciou a fiscalização reforçada nas rodovias em Mato Grosso do Sul neste período de fim de ano e começo de 2017, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou várias situações de desrespeito à lei de trânsito, registrando casos que vão desde excesso de velocidade até ultrapassagens indevidas e motoristas embriagados.



Entre estes flagrantes, um chama a atenção pela extrema imprudência do condutor que trafegava pela BR-163, em São Gabriel do Oeste, em um veículo utilitário, aparentemente um Jeep Renegade, a 201 km/h. O caso foi registrado no dia 17, um dia após a fiscalização ser reforçada.



Mas as infrações não param por aí. No mesmo local, no dia seguinte, uma BMW foi flagrada a 182 km/h. Já na sexta-feira passada (23), foi a vez de um Audi ser visto e registrado pela PRF a 189 km/h.



A Operação Rodovia Cidades 2016/2017 começou no dia 16 deste mês. A primeira fase da ação vai até o dia 2 de janeiro, quando também serão divulgados pela PRF os números parciais da operação.



A intenção é inibir essas e outras infrações, evitando um 'boom' de acidentes nas rodovias devido ao aumento intenso do fluxo de viajantes neste período.



As fiscalizações foram planejadas em locais estratégicos e o uso de radar de velocidade, aplicando multas a quem ultrapassar a velocidade permitida, é uma das ações.



Fonte: Campo Grande News

