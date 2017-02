27/02/2017 - 13h55min

Deputados criam comissão para acompanhar a duplicação da BR-163

[ FOTO: Victor Chileno ] Deputados se reuniram com empresário de Novo Horizonte do Sul



Após pedidos de prefeitos e empresários, os deputados resolveram criar uma comissão temporária, para acompanhar a obra da duplicação da BR-163, que está sendo executada pela empresa CCR MSVia. A intenção é ter conhecimento sobre a fiscalização dos trabalhos e mudanças no projeto original.



Desde o começo do projeto, foram promovidas várias reuniões entre prefeitos e empresários das cidades, onde vai existir a duplicação da rodovia, tendo como pautas principais, o repasse de impostos aos municípios, assim como pedidos de mudança no trajeto, que poderia prejudicar ou atrapalhar o comércio local.



Na primeira semana de fevereiro, empresários do município de Nova Alvorada do Sul, cidade que fica a 120 km da Capital, tiveram um encontro com os parlamentares, em reunião na Assembleia, para pedir apoio em uma discussão sobre mudanças no projeto original, junto à concessionária responsável.



Um dos casos citados neste encontro, foi de restaurantes e pousadas que ficam na beira da rodovia, que teria o acesso impedido, com a obra de duplicação. Na oportunidade, Claudeir Passos, representante da CCR MSVia, ponderou que nem todos os itens do projeto foram contemplados, em função de questões de segurança e engenharia.



Para acompanhar e discutir os pontos da obra, os deputados resolveram criar a comissão, que agora só aguarda a indicação dos blocos e partidos, para começar os trabalhos. Por ser temporária (comissão), haverá um período determinado, sendo apresentado no final, um relatório sobre as atividades desenvolvidas.



