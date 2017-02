27/02/2017 - 16h36min

Consumidores terão cobrança extra na conta de energia em março

[ FOTO: Divulgação ] Com a bandeira amarela o consumidor vai pagar R$ 2 a mais a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.



Em março, as contas de energia elétrica terão bandeira tarifária amarela. Isso significa que o consumidor vai pagar R$ 2 a mais a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Ela é ativada quando é preciso acionar mais usinas termelétricas, por causa da falta de chuvas.



A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou na semana passada, que a previsão de chuvas nos reservatórios das hidrelétricas em março ficou abaixo da expectativa anterior, o que levou a indicação de maior geração termelétrica como medida para preservar os níveis de armazenamento e garantir o atendimento à carga do sistema.



A bandeira tarifária verde, sem custo extra para os consumidores, estava em vigor desde dezembro. Na semana passada, a Aneel aprovou os novos valores para as bandeiras neste ano.



A bandeira amarela passou de R$ 1,50 para R$ 2 a cada 100 quilowatts/hora (kWh) consumidos. A bandeira vermelha patamar 1 fica inalterada, em R$ 3 para cada 100 kWh , e o valor da bandeira vermelha patamar 2 cairá de R$ 4,50 para R$ 3,50 a cada 100 kWh.



CampoGrandeNews

Fonte: Campo Grande News

TAGs: contas de energia elétrica bandeira tarifária amarela Aneel

Editoria: Geral