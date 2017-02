27/02/2017 - 09h00min

Três das 20 vítimas de acidente com carro da Tuiuti na Sapucaí seguem internadas

Três das 20 pessoas que ficaram feridas ao serem atingidas por um carro alegórico no desfile da Paraíso Tuiuti, na noite deste domingo (26), na Marquês de Sapucaí, no Rio, permaneciam internadas na manhã desta segunda-feira (27). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), elas “passaram por cirurgias e inspiram cuidados”.



A SMS não divulgou a identidade das três vítimas que permaneciam internadas. Conforme o G1 apurou, uma delas é Maria de Lurdes, que seria integrante da escola Paraíso do Tuiuti e sofreu uma fratura exposta na perna traumatismo craniano e traumatismo de face.



Uma parente de Maria de Lurdes, que pediu para não ser identificada, contou que o estado de saúde dela é grave.



As outras duas vítimas que precisaram passar por cirurgia também são mulheres que sofreram fratura nas pernas. A SMS disse que divulgaria boletim médico atualizado com o estado de saúde das três vítimas após as 9h.



Segundo a SMS informou ainda na madrugada, dentre as 20 vítimas do acidente, 12 foram atendidas nos postos médicos do sambódromo e foram liberadas em seguida. Outras cinco, que sofreram ferimentos leves, foram atendidas no Hospital Municipal Miguel Couto e liberadas em seguida.





Polícia volta ao Sambódromo



O delegado William Lourenço, substituto da 6ª DP (Cidade Nova), informou ao G1 que nova perícia será feita no carro e na avenida ainda na manhã desta segunda-feira. O procedimento estava previsto para as 8h, mas como o término dos desfiles atrasou, o trabalho pericial deve começar após as 9h.



O delegado afirmou que a perícia preliminar feita no carro alegórico da Tuiuti envolvido no acidente não apontou problemas mecânicos. Ele destacou que será preciso analisar imagens feitas pela TV ou amadoras do momento do acidente.



