27/07/2017

Evaristo Costa desabafa e confirma saída da Globo

[ FOTO: G1 ] Evaristo deve fazer sua última presentação hoje no JN



O jornalista e apresentador do Jornal Hoje, Evaristo Costa, 40, desabafou em seu perfil no Instagram e revelou aos seguidores sua versão sobre a saída do programa jornalístico que comandava desde 2004.



Nesta manhã (27), o apresentador confirmou que sentará hoje na bancada do JH pela última vez, confirmando sua saída da emissora.



"Esse vídeo é o que posso dizer em relação ao assunto que envolve meu nome há uma semana. E hoje é meu último @jornalhoje. Obrigado a todos", escreveu Evaristo na legenda da publicação.



Evaristo completou. "Estou saindo mesmo, foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas estou feliz por ter tomado esta decisão e ainda mais feliz por ter feito tudo certinho até aqui. Agradeço aos meus milhões de fãs e seguidores – esses não vão se ver livres de mim tão cedo. E agradeço especialmente a minha família. Amália, Francesca e Antonella que por tantos dias, Natais, feriados e fins de semana abriram mão do esposo e do pai pacientemente", diz o jornalista.



Ele também destacou que estava cansado da função, sende este um dos motivos de seu desligamento da emissora. "Eu preciso descansar. Descansar o corpo, a mente... São muito anos fazendo a mesma coisa. Eu espero que vocês entendam e continuem torcendo por mim".



A motivação da saída de Evaristo, no entanto, tem outras versões. De acordo com o jornalista Daniel Castro, o apresentador já estava "queimado" na emissora, o que faria com que o contrato não fosse renovado.



Os problemas teriam começado em 2014, durante as eleições presidenciais, nas quais Evaristo cometeu muitos erros e levou, inclusive, broncas ao vivo de William Bonner.



O pedido de demissão de Evaristo, portanto, não teria sido uma surpresa, já que os executivos da emissora considerariam o jornalista "acomodado", limitado a ler notícias, sem apresentar matérias especiais ou algo do tipo.



Agências/GC

Fonte: A Gazeta News

