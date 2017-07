27/07/2017 - 23h03min

Dupla morta em Uber estaria envolvida em morte de policial aposentado

[ FOTO: Henrique Kawaminam/Midiamax ] Os mortos no atendado estavam envolvidos em recente morte de policial aposentado



O atentado ocorreu na Rua Zacarias Mourão, próximo ao Residencial Nelson Trad, no Jardim Carioca.



Segundo informações, do advogado Amilton Ferreira de Almeida, a delegada não teria atendido a dupla, pois estavam sem a arma usada no crime e outras oitivas já estavam agendad. O advogado disse que ainda não teria sido contratado e que os dois estariam a caminho de seu escritório.



Ao Jornal Midiamax, a delegada Célia Maria Bezerra da Silva, da 4ª DP afimou que outras oitivas já estavam agendadas para a manhã e que um novo horário no período da tarde seria agendado com o advogado da dupla.



Maycon estava na casa de uma tia de Reinan, no Residencial Nelson Trad, desde a noite do crime no Itamaracá. Segundo a familiar, que preferiu não se identificar, os dois teriam ido até a Delegacia de Polícia Civil da Moreninha pela manhã e nesta tarde seguiam para o MPE (Ministério Público Estadual).



A moradora relatou ao Jornal Midiamax que Maycon se envolveu no crime no Itamaracá depois que seu avô Antônio, de cerca de 60 anos foi morto durante tiroteiro.



A dupla morreu na hora, mas o motorista da Uber foi socorrido por equipe dos Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi atingido por tiros no rosto, nas costas e no ombro.



Ele mesmo se identificou pois estava consciente durante o socorro. Cápsulas de calibre .380 e calibre .12 foram encontradas no local.

Atentado



As vítimas chamaram o Uber em frente ao Condomínio Nelson Trad, na tarde desta quinta-feira (27). Ao iniciar a corrida, o motorista percebeu que estava sendo fechado tentou acelerar, mas os bandidos começaram a disparar. Uber teria sido fechado por uma Hilux, preta, uma motocicleta Tornado, preta, e um Corola, de cor laranja.



Uma moradora de 26 anos disse ao Jornal Midiamax que havia acabado de retornar da região central, com o motorista. “Ele chegou a comentar, que faria uma segunda corrida no bairro”, disse.



Moradores relatam que foram muitos disparos e que os autores descarregaram as armas contra os alvos. A ação mobiliza equipes da Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. O helicóptero Harpia 1, sobrevoa a região em buscas de suspeitos.



O motorista da Uber foi socorrido por equipe dos Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi atingido por tiros no rosto, nas costas e no ombro. Ele mesmo se identificou, pois estava consciente durante o socorro. Capsulas de calibre .380 e calibre .12 foram encontradas no local.



