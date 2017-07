27/07/2017 - 09h02min

Presidente da Assembleia Legislativa visita prefeito e vereadores aqui em Naviraí

[ FOTO: Jr.Lopes ] Mochi esteve com vereadores e o prefeito na câmara municipal



Aproveitando o período de 15 dias de recesso parlamentar, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), deputado estadual Júnior Mochi (PMDB), está percorrendo o estado para visitar boa parte dos municípios.



Na terça-feira (25/07), ele passou por Naviraí quando aproveitou para se reunir com o prefeito José Izauri de Macedo (DEM) e os vereadores do município no intuito de aproximar ainda mais o Poder Legislativo Estadual com o Executivo e Legislativo municipal.



Na reunião com o prefeito e vereadores, Mochi ouviu dos representantes da classe política naviraiense quais são as principais demandas do município, especialmente as que possam proporcionar novos investimentos para geração de emprego e renda. Júnior Mochi se colocou à disposição da administração municipal no sentido de irem juntos em busca de atrair novas empresas para o município.



O presidente da ALMS destacou que todas as reivindicações recebidas por ele em Naviraí são importantes, em especial a necessidade de transformação do Hospital Municipal (Santa Casa) em Hospital Regional.



"É preciso transformar essa unidade hospitalar de Naviraí como Hospital Regional, que o estado tenha um olho mais presente, destinando mais recursos para consolidar, dar suporte e regionalizar a saúde", destacou.



Sobre a segurança pública, o presidente da ALMS falou sobre a necessidade de promover audiências públicas para debater o tema com a população.



"Estamos muito próximos da fronteira e temos um problema sério de segurança relacionado ao tráfico de drogas e de armas. Essa discussão tem que existir e nós esperamos que, em um curto espaço de tempo, tenhamos soluções para este problema. A discussão deve envolver o governo do estado, os parlamentares federais, estaduais e municipais, para que possamos sensibilizar o governo federal a destinar mais recursos para a segurança pública de Mato Grosso do Sul"reafirmou Mochi.



O deputado disse que sai feliz de Naviraí, por ter participado de uma reunião extremamente proveitosa com o prefeito, gerentes da administração municipal, com os vereadores e vereadoras.



" Com essa nossa peregrinação pelos principais municípios nós acabamos conhecendo melhor a realidade do estado. Assim, conseguimos atuar melhor como parlamentar uma vez que você busca na base e na raiz justamente onde estão os problemas meios para encontrar soluções e aprimorar as ações do nosso mandato na Assembleia Legislativa" concluiu Júnior Mochi, afirmando que Naviraí tem um deputado estadual atuante, que é o deputado Onevan de Matos (PSDB) atual vice-presidente da Assembleia Legislativa, com quem mantém uma relação harmoniosa, assim como os demais deputados.



