Brasileiros já pagaram R$ 200 bilhões em impostos em 2017, diz associação

O valor pago pelos brasileiros em impostos neste ano alcançou R$ 200 bilhões perto das 21h desta sexta-feira (27), segundo o “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).



O valor representa o total de impostos, taxas e contribuições pagos pelos brasileiros desde 1º de janeiro.



No ano passado, esse mesmo montante foi alcançado quatro dias depois, em 31 de janeiro, o que aponta aumento da arrecadação de um ano para outro, segundo a ACSP.



“O crescimento da arrecadação no período é pontual e, em grande parte, reflete o movimento da economia em dezembro de 2016, já que os impostos são recolhidos a posteriori. Nossa expectativa é de uma recuperação gradual da economia, com reflexo positivo na arrecadação em 2017”, diz Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).



No ano passado, o Impostômetro ultrapassou a marca de R$ 2 trilhões – esse valor foi registrado no dia 29 de dezembro. A primeira vez que o painel registrou a cifra foi em 2015, no dia 30 de dezembro.



