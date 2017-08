02/08/2017 - 14h13min

Assembleia Legislativa convoca 40 candidatos aprovados em concurso

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul divulgou hoje a lista de convocação com nome de 40 candidatos aprovados no primeiro concurso público realizado pela instituição.



Ao todo foram chamadas 10 pessoas para o cargo de agente de polícia legislativa; quatro revisores ou redatores; três engenheiros; outros três agentes de apoio legislativo; dois tradutores de libras; dois médicos; dois cerimonialistas; outras duas pessoas para o cargo de consultor de processo legislativo e mais dois candidatos para o cargo de analista em recursos humanos.



Também foram convocados um arquiteto; assistente jurídico; assistente social; biblioteconomista; contador; engenheiro; assistente legislativo; auxiliar de enfermagem; programador visual e um técnico de informática.



O CONCURSO



Este é o primeiro concurso realizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ao todo foram disponibilizadas 80 vagas de nível médio e superior, com remuneração inicial de até R$ 4,5 mil.



