Onevan destina emenda parlamentar para hospital de Três Lagoas

[ FOTO: F.Ortega ] Parlamentar recebeu em seu gabinete as representantes do Hospital



O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, assegurou, nesta manhã, a destinação de emenda parlamentar (Exercício 2018) para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, do município de Três Lagoas.



Emenda Parlamentar

As gestoras Daniela Mekaru (Gerente de Qualidade e Captação de Recursos) e Regiane Ferreira (Analista de Negócio) explicaram ao deputado que o hospital está concluindo 8 (oito) novos leitos de UTI, os quais deverão ser entregues no primeiro semestre do ano que vem, e que a emenda parlamentar será utilizada para a aquisição de equipamentos hospitalares para a nova ala.



“O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora integra a Rede de Urgência e Emergência de Três Lagoas e, atualmente, mais de 75% de nossos atendimentos são realizados pelo SUS, abrangendo a população de 10 (dez) municípios da região leste do Estado”, explicou a gerente Daniela Mekaru.



Compromisso

O deputado estadual Onevan de Matos cumprimentou e parabenizou as dirigentes pelo trabalho desenvolvido pelo Hospital Auxiliadora, especialmente à população mais carente de Três Lagoas e dos municípios da região, e assegurou a destinação da emenda parlamentar (Exercício 2018).



“Todos sabem dos meus trabalho e compromisso em favor da Saúde da população sul-mato-grossense, bem como de meu carinho e atuação político-parlamentar em favor de Três Lagoas. Estou muito feliz e lisonjeado em poder auxiliar o Hospital Auxiliadora, que é responsável pelo atendimento de parte da demanda de saúde do município”, explicou o deputado estadual.



