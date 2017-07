28/07/2017 - 13h57min

PMA autua fazendeiro devido a degradações por diversas voçorocas

[ FOTO: divulgação PMA ] Falta conservação causou a degradação no solo



Policiais Militares Ambientais de Naviraí fiscalizaram ontem (27) à tarde, uma propriedade rural no município de Amambai, localizada a 8 km da cidade, e constataram a existência de processos erosivos formados por voçorocas conectadas, provocando a degradação da vegetação e lixiviação do solo.



Os processos erosivos surgiram devido à remoção da vegetação sem ações de conservação do solo, que são obrigatórias pela legislação nas intervenções feitas para a produção em propriedades rurais.



O fazendeiro (50), residente em Amambai, foi autuado administrativamente e multado em R$ 14.583,00. Ele também poderá responder por crime ambiental, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão.



A PMA determinou a interdição da área, para proteção e recuperação, com proibição de atividades agrícolas e pecuárias. O proprietário também foi notificado a apresentar projeto de recuperação de área degradada e alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.



