Sopa paraguaia, Tereré e Pucheiro causam briga diplomática com vereadores

[ FOTO: midiamax ] Sopa Paraguaia além de outros alimentos típicos do Paraguay estão no meio da polêmica



Os paraguaios não estão nada satisfeitos com leis aprovadas pelos vereadores de Dourados que transformaram a o tereré e o pucheiro e a sopa paraguaia como patrimônio imaterial do município.



O assunto foi o mais lido nos jornais e portais de notícias do país vizinho e tornou-se uma polêmica nacional esta semana.



Os paraguaios alegam que há muitos anos a tradicional chipa é vendida no Brasil como um alimento típico da culinária de Mato Grosso do Sul.



Segundo o portal paraguay.com o município de Dourados declarou não apenas o tereré como também a sopa paraguaia e o pucheiro como patrimônio imaterial da cidade.



A primeira a ser aprovada foi de autoria do vereador Alan Guedes (DEM) que declarou o Tereré como patrimônio imaterial e cultural de Dourados.



Semanas de depois foi a vez do vereador Cirilo Ramão (PMDB) apresentar uma lei de sua autoria de declara como patrimônio de Dourados a sopa paraguaia e o pucheiro.



Conforme o portal de notícias extra.com.py, Patrícia Stnaley, titular da Direção Nacional de Propriedade Intelectual (DINAPI) afirmou que não sabia nada sobre a lei douradenses e assinalou que “não podemos impedir que a sopa, o tereré e o pucheiro possam ser feitos ou consumidos em outros país” mas adiantou que o Paraguai “poderá solicitar uma intervenção da UNESCO para que julgue o caso”.



